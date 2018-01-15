В Слободском водитель «Киа Рио» спровоцировал тройное ДТП.

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Авария произошла вечером на ул. Вятской, напротив дома №7.

32-летний водитель автомобиля «Киа Рио» на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «Шевроле Нива» под управлением 28-летнего водителя.

В результате произошло столкновение. От удара «Киа Рио» отбросило на стоящий рядом автомобиль «Мицубиси Паджеро».

В результате происшествия водитель и 3 пассажира автомобиля «Киа Рио» (женщина 32 лет, мальчики 5 и 8 лет) получили травмы и были госпитализированы.