В Верхошижемском районе автомобиль ВАЗ вылетел в кювет.

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ДТП произошло в 13 часов 25.05.2019 года.

На 11-ом километре автодороги Верхошижемье-Безденежные-Косино 57-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия водитель получил травмы (не госпитализирован).