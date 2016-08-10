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Новости / Происшествия

В Верхошижемском районе автомобиль ВАЗ вылетел в кювет.

Сегодня, 15:47 | Просмотров: 67 | Версия для печати
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ДТП произошло в 13 часов 25.05.2019 года.
 
На 11-ом километре автодороги Верхошижемье-Безденежные-Косино 57-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением.
 
Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
 
В результате происшествия водитель получил травмы (не госпитализирован).


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