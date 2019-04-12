В Котельниче супруги, лишенные родительских прав, попытались спрятать ребенка.

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Жители города Котельнич - муж и жена, лишенные родительских прав - пытались уклониться от исполнения судебного решения и скрыть своего ребенка от судебных приставов.

Оба родителя ведут асоциальный образ жизни, нигде не работают.

При этом они не уделяли достаточного внимания здоровью своего сына, имеющего серьезное заболевание. Мальчик нуждается в квалифицированной медицинской помощи.

Суд вынес решение о лишении обоих родителей родительских прав, об отобрании ребенка и направлении его на лечение.

Но горе-родители добровольно исполнять решение суда не стали и спрятали ребенка, поэтому судебными приставами было заведено розыскное дело. В розыске малыша были задействованы сотрудники полиции.

В итоге местонахождение ребенка установили. Мальчику были обеспечены необходимые условия для лечения и развития.