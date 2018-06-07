В парке у областной филармонии ограбили подростка.

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ЧП произошло в Кирове в парке им. Гагарина.

14-летний школьник вместе со своим другом катался на самокате.

В какой-то момент к ним подошел неизвестный мужчина, который возможно находился в состоянии опьянения.

Он попросил у подростков самокат, чтобы прокатиться. Школьник в первый раз одолжил самокат. Но на повторную просьбу ответил отказом.

Тогда незнакомец отобрал у школьника рюкзак, вытряхнул из него вещи и ушел. При этом в кармане рюкзака остался сотовый телефон потерпевшего.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Подосиновского района, в настоящее время проживающий в областном центре.

Дознавателем в отношении него возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

по информации УМВД по Кировской области