В парке у областной филармонии ограбили подростка.
ЧП произошло в Кирове в парке им. Гагарина.
14-летний школьник вместе со своим другом катался на самокате.
В какой-то момент к ним подошел неизвестный мужчина, который возможно находился в состоянии опьянения.
Он попросил у подростков самокат, чтобы прокатиться. Школьник в первый раз одолжил самокат. Но на повторную просьбу ответил отказом.
Тогда незнакомец отобрал у школьника рюкзак, вытряхнул из него вещи и ушел. При этом в кармане рюкзака остался сотовый телефон потерпевшего.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Подосиновского района, в настоящее время проживающий в областном центре.
Дознавателем в отношении него возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
по информации УМВД по Кировской области
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