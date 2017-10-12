В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.
Задержание было проведено сотрудниками УМВД России по городу Кирову совместно с органами управления здравоохранения.
Жертвами подозреваемых стали две пожилых женщины, проживавших в одной квартире.
К ним пришли двое мужчин в одежде медработников и предложили услуги по лечению гипертонии. Сначала они измерили давление, а затем сделали пенсионеркам уколы, от которых те потеряли сознание.
Когда женщины очнулись, медиков не было. Вместе с ними пропала и крупная сумма денег.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны подозреваемые в совершении разбоя. Ими оказались 35-летний фельдшер скорой помощи и 27-летний врач-терапевт одного из медицинских центров.
Выяснилось, что накануне в доме пострадавших по обычному вызову побывал один из медработников. Он заметил место, где пенсионерки прятали деньги и предложил приятелю воспользоваться случаем.
После того, как план был реализован, один из подозреваемых часть своей доли – около 30 тысяч рублей – потратил на погашение кредитов. Остальные деньги были изъяты полицией в ходе обысков в квартирах подозреваемых.
Оба мужчины взяты под стражу. Расследование продолжается.
по информации МВД России, скриншот видео МВД России
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.