В Кирове ищут подозреваемого в краже сотового телефона.
Инцидент произошел в магазине бытовой электроники на улице Пролетарской.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия причастного к хищению мужчины.
Его приметы: на вид 65-70 лет, рост около 160-165 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы средней длины.
Был одет в куртку зеленого цвета длиной до колен, серые брюки, темную обувь, на голове кепка черного цвета.
При себе имел рюкзак черного цвета.
Если вам известна информация о личности и местонахождении данного мужчина, сообщите по телефонам: 8-909-130-45-40, 40-60-01 или 02 (102 с мобильного телефона).
по информации УМВД по Кировской области
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