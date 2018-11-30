В Кирове ищут подозреваемого в краже сотового телефона.

Поделиться новостью:

Инцидент произошел в магазине бытовой электроники на улице Пролетарской.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия причастного к хищению мужчины.

Его приметы: на вид 65-70 лет, рост около 160-165 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы средней длины.

Был одет в куртку зеленого цвета длиной до колен, серые брюки, темную обувь, на голове кепка черного цвета.

При себе имел рюкзак черного цвета.

Если вам известна информация о личности и местонахождении данного мужчина, сообщите по телефонам: 8-909-130-45-40, 40-60-01 или 02 (102 с мобильного телефона).

по информации УМВД по Кировской области