В Кировской области из-за удара молнии сгорели два жилых дома.
ЧП произошли 1 июня в Юрьянском и Богородском районах во время сильной грозы.
В 12:27 на пульт 01 поступило сообщение о пожаре в частном жилом деревянном доме в Мурыгино.
В результате прогорела крыша, обгорели потолок и стены в доме на площади 50 кв. метров. Вероятная причина - грозовой разряд.
Ориентировочный ущерб составил 200 тыс.рублей.
Несколько часов спустя в с. Лобань Богородского района загорелся частный жилой деревянный дом с надворными постройками.
Вероятная причина - также грозовой разряд. Ущерб от пожара устанавливается.
По информации ГУ МЧС по Кировской области, за прошедшие выходные в области было зарегистрировано 19 пожаров, люди не пострадали.
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