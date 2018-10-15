В Кировской области из-за удара молнии сгорели два жилых дома.

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ЧП произошли 1 июня в Юрьянском и Богородском районах во время сильной грозы.

В 12:27 на пульт 01 поступило сообщение о пожаре в частном жилом деревянном доме в Мурыгино.

В результате прогорела крыша, обгорели потолок и стены в доме на площади 50 кв. метров. Вероятная причина - грозовой разряд.

Ориентировочный ущерб составил 200 тыс.рублей.

Несколько часов спустя в с. Лобань Богородского района загорелся частный жилой деревянный дом с надворными постройками.

Вероятная причина - также грозовой разряд. Ущерб от пожара устанавливается.

По информации ГУ МЧС по Кировской области, за прошедшие выходные в области было зарегистрировано 19 пожаров, люди не пострадали.