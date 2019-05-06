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Новости / Происшествия

В ДТП на улице Воровского пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

Вчера, 13:22 | Просмотров: 143 | Версия для печати
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Авария произошла около полуночи 03.06.2019 года в Кирове.
 
На ул. Воровского, напротив дома №117, по предварительным данным, 56-летний водитель ВАЗ-21099 на регулируемом перекрестке при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 21-летней девушки.
 
В результате происшествия оба водителя, а также два пассажира автомобиля ВАЗ-2114 (20-летняя девушка и 12-летний мальчик) получили травмы (не госпитализированы).
 
В тот же день на улице Воровского произошло еще одно ДТП.
 
Напротив дома №46 произошло падение пассажира в салоне троллейбуса во время движения. В результате происшествия 69-летняя женщина-пассажир троллейбуса получила травмы (не госпитализирована).
 
За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 2 ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.


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