В ДТП на улице Воровского пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

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Авария произошла около полуночи 03.06.2019 года в Кирове.

На ул. Воровского, напротив дома №117, по предварительным данным, 56-летний водитель ВАЗ-21099 на регулируемом перекрестке при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 21-летней девушки.

В результате происшествия оба водителя, а также два пассажира автомобиля ВАЗ-2114 (20-летняя девушка и 12-летний мальчик) получили травмы (не госпитализированы).

В тот же день на улице Воровского произошло еще одно ДТП.

Напротив дома №46 произошло падение пассажира в салоне троллейбуса во время движения. В результате происшествия 69-летняя женщина-пассажир троллейбуса получила травмы (не госпитализирована).

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 2 ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.