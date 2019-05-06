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Новости / Происшествия

В Санчурском районе в ДТП погиб 18-летний водитель-"бесправник".

Сегодня, 12:53 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором два человека погибли.
 
Авария случилась утром 04.06.2019 года.
 
На автодороге Санчурск–Корляки–Люмпанур, по предварительным данным, 18-летний водитель "ВАЗ-21074" не справился с управлением, совершил съезд в кювет, опрокидывание и наезд на дерево.
 
В результате происшествия водитель и 27-летний пассажир "семерки" погибли.
 
По информации ГИБДД, школьник управлял автомобилем, не имея водительских прав.


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