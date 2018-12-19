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Новости / Происшествия

В Кирове задержали мошенницу, продававшую через интернет несуществующих щенков.

Сегодня, 14:50 | Просмотров: 104 | Версия для печати
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30-летняя кировчанка подозревается в 16 эпизодах хищения денежных средств у россиян путем обмана под предлогом продажи щенков.
 
В числе жертв кировчанки оказались жители Пермского края.
 
К кировским коллегам за помощью обратились полицейские из соседнего региона. По их информации на территории нашего региона могла проживать злоумышленница, которая обманула трех жителей их края.
 
В результате совместно проведенных мероприятий оперативники установили личность дистанционной мошенницы. Ею оказалась 30-летняя жительница Кирова.
 
В популярной соцсети она подыскивала людей, желающих приобрести щенка породы «корги», и предлагала его купить по сниженной цене, хотя она разведением собак не занималась.
 
Потенциальные покупатели должны были сделать ей предоплату. После получения денег мошенница блокировала страницы потерпевших и прекращала с ними переписку.
 
Добавим, что накануне в УМВД России по Кировской области было зарегистрировано очередное сообщение о новой жертве мошенницы. 42-летняя жительница Московской области, поверив кировчанке, перевела предоплату за щенка.
 
В настоящее время следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
 
по информации УМВД по Кировской области


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