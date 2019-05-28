В Ганино водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста.
Авария произошла днем 05.06.2019 года в г. Кирове.
На улице Южной, во дворе дома № 12, по предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на 10-летнего велосипедиста.
Мальчик внезапно выехал на дорогу перед движущимся автомобилем.
В результате столкновения юный велосипедист получил травмы (не госпитализирован).
В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.
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