В Ганино водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста.

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Авария произошла днем 05.06.2019 года в г. Кирове.

На улице Южной, во дворе дома № 12, по предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на 10-летнего велосипедиста.

Мальчик внезапно выехал на дорогу перед движущимся автомобилем.

В результате столкновения юный велосипедист получил травмы (не госпитализирован).

В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.