В Корчемкино водитель «Грейт-Волл» сбила пешехода.

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ДТП случилось в 15 часов 05.06.2019 года в г. Кирове.

В слободе Корчемкино, напротив дома № 1, по предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель автомобиля «Грейт-Волл» совершила наезд на 55-летнюю женщину.

Пешеход переходила проезжую часть по обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получила травмы (не госпитализирована).