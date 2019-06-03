На улице Воровского "Лада Калина" столкнулась с «Мицубиси-Галант».

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Авария случилась в 21 час 05.06.2019 года в г. Кирове.

На улице Воровского, напротив дома № 133, по предварительным данным, 21-летняя студентка на «Лада-Калина» при повороте налево совершила столкновение с автомобилем «Мицубиси-Галант».

22-летний водитель иномарки двигался в прямом направлении.

В результате происшествия два пассажира автомобиля «Лада-Калина» получили травмы: 57-летняя женщина не госпитализирована, 50-летний мужчина госпитализирован.