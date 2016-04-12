В Слободском районе ищут двух мужчин, подозреваемых в краже сотового телефона.

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Граждане, которых запечатлела видеокамера, подозреваются в хищении сотового телефона из помещения гардероба кафе «Вятская кухня».

Инцидент произошел 26 мая с 16 до 17 часов в д. Стулово на улице Трактовая, 47 «в».

Приметы подозреваемых:

первый - на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие темно русые; был одет: куртка-ветровка серого цвета, джинсы светлого цвета, черные ботинки.

второй - на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения; был одет: бейсболка черного цвета, спортивный костюм синего цвета, по бокам с тремя полосами светлого цвета, на ногах кроссовки черного цвета. Особая примета: носит очки в оправе черного цвета.

Если вам что-либо известно о личностях разыскиваемых лиц или месте их нахождения, сообщите по телефонам: (83362) 5-74-34, 4-13-02, или 02.

по информации УМВД по Кировской области