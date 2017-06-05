В Кирове задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в кражу детского велосипеда.

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Преступление было совершено в доме на улице Красина областного центра.

Местная жительница сообщила, что из ее подъезда пропал трехколесный велосипед стоимостью около 3 тысяч рублей.

С помощью записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность причастной к совершению хищения. Ею оказалась ранее судимая 32-летняя уроженка Котельничского района.

В совершении кражи она созналась. Женщина пояснила, что велосипед она взяла якобы для своей маленькой дочки. Имущество было изъято в квартире подозреваемой.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. В ближайшее время похищенный велосипед будет возвращен владельцам.

по информации УМВД по Кировской области