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В Кирове задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в кражу детского велосипеда.

Вчера, 13:27 | Просмотров: 165 | Версия для печати
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Преступление было совершено в доме на улице Красина областного центра.
 
Местная жительница сообщила, что из ее подъезда пропал трехколесный велосипед стоимостью около 3 тысяч рублей.
 
С помощью записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность причастной к совершению хищения. Ею оказалась ранее судимая 32-летняя уроженка Котельничского района.
 
В совершении кражи она созналась. Женщина пояснила, что велосипед она взяла якобы для своей маленькой дочки. Имущество было изъято в квартире подозреваемой.
 
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. В ближайшее время похищенный велосипед будет возвращен владельцам.
 
по информации УМВД по Кировской области


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