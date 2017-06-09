На улице Воровского иномарка сбила 38-летнего велосипедиста.

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ДТП произошло в 11 часов 06.06.2019 года в Кирове.

На ул.Воровского, напротив дома № 86, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Ровер-75» выезжал с прилегающей территории и не убедился в безопасности маневра.

В итоге иномарка сбила 38-летнего велосипедиста.

Мужчина получил травмы, но от госпитализации отказался.

В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.