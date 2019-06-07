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Новости / Происшествия

На улице Карла Маркса иномарка сбила мотоциклиста.

Вчера, 14:37 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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ДТП произошло в 16 часов 06.06.2019 года в Кирове.
 
На улице К.Маркса, напротив дома № 8, по предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Киа-Рио» при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра.
 
В результате произошло столкновение с мотоциклом «Сузуки», двигавшимся по главной дороге.
 
В результате происшествия 27-летняя девушка-водитель мотоцикла «Сузуки» получила травмы (не госпитализирована).


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