На улице Карла Маркса иномарка сбила мотоциклиста.

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ДТП произошло в 16 часов 06.06.2019 года в Кирове.

На улице К.Маркса, напротив дома № 8, по предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Киа-Рио» при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра.

В результате произошло столкновение с мотоциклом «Сузуки», двигавшимся по главной дороге.

В результате происшествия 27-летняя девушка-водитель мотоцикла «Сузуки» получила травмы (не госпитализирована).