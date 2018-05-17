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Жительница Кирова перевела мошенникам 250 тысяч рублей за "избавление от порчи".

Вчера, 14:48 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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История началась в 2013 году, когда кировчанка посмотрела по телевизору передачу про людей с необычными способностями и решила обратиться к ним за помощью.
 
Женщина оплатила несколько «сеансов энерготерапии».
 
Спустя несколько лет ей позвонил мужчина, который представился сотрудником кафедры парапсихологии. Он сообщил, что сеансы необходимо продолжить, поскольку сейчас на кировчанке и всей ее семье лежит порча.
 
Пенсионерка согласилась на «лечение», которое должно было проходить тайно. "Курс очищения" продолжался почти год, в течение которого у женщины выманивали деньги.
 
Чтобы оплатить «работу» лжецелителя, кировчанка оформила несколько кредитов и брала деньги в долг у родственников. Мошенник пообещал, что снятия порчи часть денег ей вернут. Но в итоге вскоре телефоны "целителя" стали недоступны.
 
Общий ущерб потерпевшей составил 249 тысяч рублей. Полиция ищет мошенника.
 
по информации УМВД по Кировской области


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