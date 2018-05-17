Жительница Кирова перевела мошенникам 250 тысяч рублей за "избавление от порчи".

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История началась в 2013 году, когда кировчанка посмотрела по телевизору передачу про людей с необычными способностями и решила обратиться к ним за помощью.

Женщина оплатила несколько «сеансов энерготерапии».

Спустя несколько лет ей позвонил мужчина, который представился сотрудником кафедры парапсихологии. Он сообщил, что сеансы необходимо продолжить, поскольку сейчас на кировчанке и всей ее семье лежит порча.

Пенсионерка согласилась на «лечение», которое должно было проходить тайно. "Курс очищения" продолжался почти год, в течение которого у женщины выманивали деньги.

Чтобы оплатить «работу» лжецелителя, кировчанка оформила несколько кредитов и брала деньги в долг у родственников. Мошенник пообещал, что снятия порчи часть денег ей вернут. Но в итоге вскоре телефоны "целителя" стали недоступны.

Общий ущерб потерпевшей составил 249 тысяч рублей. Полиция ищет мошенника.

по информации УМВД по Кировской области