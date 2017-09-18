В Слободском районе нашли пропавшую без вести 16-летнюю девушку.

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Информация об исчезновении девушки поступила в межмуниципальный отдел МВД России «Слободской» 5 июня 2019 года.

В полицию обратилась жительница поселка Вахруши. Она сообщила, что 4 июня ее 16-летняя дочь ушла из дома и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

В ходе поиска сотрудники полиции опросили жителей поселка, родных и знакомых пропавшей, «прочесывались» улицы и близлежащая к населенному пункту территория.

Полиции активно помогали волонтеры.

Спустя двое суток в полицию позвонили дачники, которые сообщили, что похожую девушку видели в одном из садоводческих обществ.

Полицейские отправились проверить информацию и обнаружили подростка в заброшенном доме. Девушку доставили в отдел полиции, где она будет опрошена и после отправлена домой.

по информации УМВД по Кировской области