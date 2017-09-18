В Слободском районе нашли пропавшую без вести 16-летнюю девушку.
Информация об исчезновении девушки поступила в межмуниципальный отдел МВД России «Слободской» 5 июня 2019 года.
В полицию обратилась жительница поселка Вахруши. Она сообщила, что 4 июня ее 16-летняя дочь ушла из дома и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.
В ходе поиска сотрудники полиции опросили жителей поселка, родных и знакомых пропавшей, «прочесывались» улицы и близлежащая к населенному пункту территория.
Полиции активно помогали волонтеры.
Спустя двое суток в полицию позвонили дачники, которые сообщили, что похожую девушку видели в одном из садоводческих обществ.
Полицейские отправились проверить информацию и обнаружили подростка в заброшенном доме. Девушку доставили в отдел полиции, где она будет опрошена и после отправлена домой.
по информации УМВД по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.