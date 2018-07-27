В Лянгасово 2-летний ребенок выпал из окна многоэтажного дома.

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ЧП произошло утром 6 июня 2019 года.

Мама мальчика на несколько минут вышла из комнаты. И этого времени хватило, чтобы любопытный ребенок забрался на подоконник и оперся руками на москитную сетку.

Крепление сетки не выдержало, и ребенок упал с высоты 3-го этажа. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Полиция проводит проверку обстоятельств ЧП.

Отметим, что в текущем году это уже третий случай падения ребёнка из окна с москитной сеткой. 7 мая в Котельниче из окна второго этажа выпал двухлетний мальчик. Ребенок был помещен в больницу.

8 мая подобное ЧП произошло в Кирово-Чепецке. Там также 2-летний мальчик выпал из окна четвёртого этажа. Спустя несколько дней он скончался в больнице.

по информации УМВД по Кировской области