В Афанасьевском районе 22-летний водитель ВАЗ-21150 сбил пешехода.

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ДТП произошло поздним вечером 07.06.2019 года.

На 40 километре автодороги Афанасьево-Глазов, по предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» совершил наезд на 53-летнего пешехода.

Мужчина шел по проезжей части дороги во встречном направлении. В результате ДТП пешеход погиб.

Тем временем в Кирове ищут автомобиль, водитель которого сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП.

Авария произошла 04.06.2019 г. в 17 часов 30 минут на улице Воровского, напротив дома № 117.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить в ГИБДД по тел.: 588-935, 588-934, 64-38-77 или 02.