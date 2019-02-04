В Слободском «Киа-Спектра» столкнулся с «Лада-Гранта»: 1 человек погиб, 3 травмированы.

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Авария случилась около 3 часов утра 08.06.2019 г.

На улице Грина, напротив дома № 42, по предварительным данным, 26-летний водитель «Киа-Спектра» не вписался в поворот и выехал на полосу встречного движения.

Там произошло столкновение с автомобилем «Лада-Гранта». Затем иномарка выехала за пределы проезжей части, врезалась в бетонный блок и дерево, после чего опрокинулась.

В результате происшествия 25-летний пассажир автомобиля «Киа-Спектра» погиб.

Еще три человека получили травмы: водитель автомобиля «Киа-Спектра» и два его пассажира (мужчины 25 и 26 лет).

Все пострадавшие были госпитализированы.