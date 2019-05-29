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Новости / Происшествия

В Верхошижемье в ДТП погиб водитель «ВАЗ-2107».

Сегодня, 11:31 | Просмотров: 165 | Версия для печати
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Авария произошла около 6 часов утра 08.06.2019 г.
 
На улице Кирова, напротив дома № 128, по предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и съехал в кювет.
 
В результате аварии машина перевернулась.
 
В ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2107» получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии.
 
В целом за прошедшие три дня на территории Кировской области произошло 14 ДТП, в которых 3 человека погибли и 16 получили травмы.


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