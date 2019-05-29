В Верхошижемье в ДТП погиб водитель «ВАЗ-2107».

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Авария произошла около 6 часов утра 08.06.2019 г.

На улице Кирова, напротив дома № 128, по предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии машина перевернулась.

В ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2107» получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии.

В целом за прошедшие три дня на территории Кировской области произошло 14 ДТП, в которых 3 человека погибли и 16 получили травмы.