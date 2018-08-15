В аварии на улице Щорса пострадали 2 ребенка.
ДТП произошло в 19 часов 09.06.2019 г. в Кирове.
На улице Щорса, напротив дома № 68/3, по предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Лада-Веста» при повороте налево не убедился в безопасности маневра.
В результате произошло столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-21723».
В аварии пострадали три пассажира автомобиля «Лада-Веста», в том числе 2 ребенка.
Травмы получили мальчик 1 год, девочка 5 лет и 27-летняя женщина.
Госпитализация не потребовалась.
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