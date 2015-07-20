В Кировской области за выходные дни утонули три человека.

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Одно из ЧП произошло вечером 7 июня в Уржумском районе.

33-летний мужчина ехал на велосипеде, проявил неосторожность и упал в реку Уржумка у деревни Толгозино.

В Кирово-Чепецком районе 8 июня в реке Вятке утонул школьник.

13-летний подросток купался вместе с друзьями у деревни Деветьярово.

Третье ЧП произошло 9 июня на пруду в селе Кугушерга Яранского района.

Там также во время отдыха утонул 47-летний местный житель.