В Кировской области за выходные дни утонули три человека.
Одно из ЧП произошло вечером 7 июня в Уржумском районе.
33-летний мужчина ехал на велосипеде, проявил неосторожность и упал в реку Уржумка у деревни Толгозино.
В Кирово-Чепецком районе 8 июня в реке Вятке утонул школьник.
13-летний подросток купался вместе с друзьями у деревни Деветьярово.
Третье ЧП произошло 9 июня на пруду в селе Кугушерга Яранского района.
Там также во время отдыха утонул 47-летний местный житель.
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