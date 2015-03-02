В Опаринском районе нашли останки пропавшей без вести 59-летней женщины.

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В жестоком убийстве пенсионерки подозревают ее соседа.

Информация о пропаже женщины в полицию п. Опарино поступила 7 июня 2019 года.

По словам сожителя пенсионерки, утром 6 июня она вышла во двор в домашней одежде и пропала. Полицейские организовали поисковые мероприятия. Опрашивались близкие и знакомые женщины, возможные свидетели исчезновения. Проверялся лесной массив у поселка.

На помощь местным сотрудникам полиции прибыли коллеги из Мурашей, полицейским помогали волонтеры. Наконец один из участников поиска, бывший сотрудник МВД, сообщил, что, по информации местных жителей, собаки нашли в лесу у поселка подозрительный мешок с пятнами крови.

Оказалось, что в нем находились мягкие ткани человеческого тела. Экспертиза установила, что останки принадлежали пропавшей пенсионерке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские пришли к выводу, что к исчезновению женщины мог быть причастен ее 66-летний сосед. Спустя некоторое время мужчина сознался в содеянном.

По его словам, 6 июня у них с соседкой произошла ссора. Он вышел из себя и ударил женщину несколько раз ножом.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело, кости и орудия преступления сжег в печи. То, что не сгорело, сложил в мешок и выбросил в лесу.

В отношении подозреваемого СУ СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное. В настоящее время проводятся следственные действия.

по информации УМВД по Кировской области