ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

10 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.7919
EURO: 73.2148
Погода в городе Кирове:
ночью:  +16...+18°C
утром:  +21...+23°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Опаринском районе нашли останки пропавшей без вести 59-летней женщины.

Сегодня, 13:39 | Просмотров: 231 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В жестоком убийстве пенсионерки подозревают ее соседа.
 
Информация о пропаже женщины в полицию п. Опарино поступила 7 июня 2019 года.
 
По словам сожителя пенсионерки, утром 6 июня она вышла во двор в домашней одежде и пропала. Полицейские организовали поисковые мероприятия. Опрашивались близкие и знакомые женщины, возможные свидетели исчезновения. Проверялся лесной массив у поселка.
 
На помощь местным сотрудникам полиции прибыли коллеги из Мурашей, полицейским помогали волонтеры. Наконец один из участников поиска, бывший сотрудник МВД, сообщил, что, по информации местных жителей, собаки нашли в лесу у поселка подозрительный мешок с пятнами крови.
 
Оказалось, что в нем находились мягкие ткани человеческого тела. Экспертиза установила, что останки принадлежали пропавшей пенсионерке.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские пришли к выводу, что к исчезновению женщины мог быть причастен ее 66-летний сосед. Спустя некоторое время мужчина сознался в содеянном.
 
По его словам, 6 июня у них с соседкой произошла ссора. Он вышел из себя и ударил женщину несколько раз ножом.
 
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело, кости и орудия преступления сжег в печи. То, что не сгорело, сложил в мешок и выбросил в лесу.
 
В отношении подозреваемого СУ СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное. В настоящее время проводятся следственные действия.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

15:58 10.06.2019


В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

В Зуевке на пожаре погиб 70-летний пенсионер.

14:05 10.06.2019


В Зуевке на пожаре погиб 70-летний пенсионер.

В Опаринском районе нашли останки пропавшей без вести 59-летней женщины.

13:39 10.06.2019


В Опаринском районе нашли останки пропавшей без вести 59-летней женщины.

Содержание собак и кошек в квартире могут ограничить.

12:25 10.06.2019


Содержание собак и кошек в квартире могут ограничить.

В Кировской области за выходные дни утонули три человека.

11:47 10.06.2019


В Кировской области за выходные дни утонули три человека.

В аварии на улице Щорса пострадали 2 ребенка.

11:37 10.06.2019


В аварии на улице Щорса пострадали 2 ребенка.

В Верхошижемье в ДТП погиб водитель «ВАЗ-2107».

11:31 10.06.2019


В Верхошижемье в ДТП погиб водитель «ВАЗ-2107».

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове открылась выставка «Борис Кустодиев. Фотография, живопись»

17:51 10.06.2019


В Кирове открылась выставка «Борис Кустодиев. Фотография, живопись»

Инсульт. Не проходите мимо

17:34 10.06.2019


Инсульт. Не проходите мимо

В Белой Холунице состоялись областные соревнования по конному спорту

15:14 10.06.2019


В Белой Холунице состоялись областные соревнования по конному спорту

Возвращение в Киров Великорецкого крестного хода

15:12 10.06.2019


Возвращение в Киров Великорецкого крестного хода

Родных погибших росгвардейцев пригласили в Кремль

15:11 10.06.2019


Родных погибших росгвардейцев пригласили в Кремль

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Омутнинске нашли труп женщины, без вести пропавшей в прошлом году.

02.03.2015


В Омутнинске нашли труп женщины, без вести пропавшей в прошлом году.

В Кирове раскрыли убийство замаскированное под исчезновение

01.08.2016


В Кирове раскрыли убийство замаскированное под исчезновение

В Верхнекамском районе нашли женщину, пропавшую в лесу четыре дня назад.

03.08.2018


В Верхнекамском районе нашли женщину, пропавшую в лесу четыре дня назад.

В Мурашинском районе нашли тело женщины, пропавшей без вести 18 декабря.

26.12.2018


В Мурашинском районе нашли тело женщины, пропавшей без вести 18 декабря.

В Вятских Полянах 36-летний мужчина и его 65-летняя мать расчленили тело женщины и утопили останки в реке.

03.02.2016


В Вятских Полянах 36-летний мужчина и его 65-летняя мать расчленили тело женщины и утопили останки в реке.

В Кировской области раскрыто убийство пенсионерки, которая два года считалась пропавшей без вести.

07.05.2015


В Кировской области раскрыто убийство пенсионерки, которая два года считалась пропавшей без вести.

Популярные новости

Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

08.06.2019


Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

Великорецкий крестный ход 2019

07.06.2019


Великорецкий крестный ход 2019

В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

06.06.2019


В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

03.06.2019


На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

Великорецкий крестный ход отправился в путь

03.06.2019


Великорецкий крестный ход отправился в путь

В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

31.05.2019


В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх