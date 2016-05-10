В Зуевке на пожаре погиб 70-летний пенсионер.

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За прошедшие трое суток в Кировской области произошло 23 пожара.

В ночь на 10 июня в Зуевке загорелся частный жилой дом на ул. Кирова.

Огонь уничтожил надворные постройки. Обгорели стены дома снаружи, изнутри и кровля. На месте пожара были обнаружены останки брата хозяйки дома. Причина пожара устанавливается.

Ночью 9 июня произошел пожар в квартире в доме на ул. Луганской г. Кирова. Предположительно, причиной возгорания стала оставлена включенной электроплитка.

В тот же день в п. Вахруши на улице Кирова на стоянке загорелся автомобиль «KIA Spectra». У машины выгорели моторный отсек и салон. Предполагаемая причина - неисправность в моторном отсеке.

9 июня в Унинском районе в с. Елгань сгорел частный жилой дом. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.