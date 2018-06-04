В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

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Сегодня днем в Кирове и области прошла сильная гроза, которая сопровождалась шквалистым ветром.

В соцсетях кировчане сообщили, что в районе автовокзала на улице Некрасова ветер повалил тополь.

По информации ЕДДС, дерево упало на мужчину. Пострадавший получил травму спины и был госпитализирован.

На многих улицах во время грозы ветер ломал большие ветви деревьев, которые падали на проезжую часть и представляли угрозу для автомобилей и пешеходов. В некоторых дворах ветви упали на автомобили. На улице Производственной упавший ствол старого тополя повредил иномарку и "копейку"

С некоторых домов сорвало вывески. С придомовой территории одного из коттеджей ветер вынес на дорогу батут.

Грозы и сильные ливни с градом прошли сегодня в Подосиновском, Яранском, Слободском, Куменском и других районах области.

По прогнозу Кировского ЦГМС–филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», вечером 10 июня и ночью 11 июня местами по области вновь ожидаются грозы с порывами ветра до 20 м/с.

фото vk.com