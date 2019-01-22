В Советском районе перевернулась «Лада Ларгус».
ДТП произошло в 15 часов 10.06.2019 г.
На 165 километре автодороги Киров-Советск-Яранск, по предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением.
Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия 18-летний пассажир автомобиля «Лада Ларгус» получил травмы (не госпитализирован).
В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.
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