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Новости / Происшествия

В Советском районе перевернулась «Лада Ларгус».

Сегодня, 10:30 | Просмотров: 169 | Версия для печати
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ДТП произошло в 15 часов 10.06.2019 г.
 
На 165 километре автодороги Киров-Советск-Яранск, по предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением.
 
Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия 18-летний пассажир автомобиля «Лада Ларгус» получил травмы (не госпитализирован).
 
В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.


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