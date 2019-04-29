В Чистых Прудах ""Лада Гранта" сбила 33-летнего пешехода.

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Авария случилась около 18 часов 10.06.2019 г. в Кирове.

На улице Чистопрудницкой, напротив дома № 8, по предварительным доанным, 46-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» совершил наезд на 33-летнего мужчину.

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. В результате происшествия мукжчина получил травмы (не госпитализирован).

В тот же день еще одного пешехода сбили на проспекте Строителей, напротив дома № 1.

По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля «Рено-Логан» совершил наезд на 41-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по линии перекрестка.

В результате происшествия пешеход получил травмы (не госпитализирован).