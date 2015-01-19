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Новости / Происшествия

В Орловском районе разбился водитель мотоцикла.

Сегодня, 10:42 | Просмотров: 129 | Версия для печати
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ДТП случилось около 22 часов на 18 км автодороги Поляки-Русаново-Кленовица.
 
По предварительным данным, 20-летний водитель-бесправник на незарегистрированном в установленном законом порядке мотоцикла «ИЖ Планета 5» не справился с управлением и совершил опрокидывание.
 
В результате происшествия мотоциклист получил травмы (не госпитализирован). От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался.
 
Похожая авария произошла в тот же день в Тужинском районе.
 
Вечером в д. Греково 48-летний водитель без прав на мопеде «Альфа» не справился с управлением и совершил опрокидывание.
 
В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.


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