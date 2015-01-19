В Орловском районе разбился водитель мотоцикла.

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ДТП случилось около 22 часов на 18 км автодороги Поляки-Русаново-Кленовица.

По предварительным данным, 20-летний водитель-бесправник на незарегистрированном в установленном законом порядке мотоцикла «ИЖ Планета 5» не справился с управлением и совершил опрокидывание.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы (не госпитализирован). От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался.

Похожая авария произошла в тот же день в Тужинском районе.

Вечером в д. Греково 48-летний водитель без прав на мопеде «Альфа» не справился с управлением и совершил опрокидывание.

В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.