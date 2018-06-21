В Кирове сегодня устраняли последствия грозы и подсчитывали убытки

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«Здесь на улице Горького в районе автовокзала во время разгула стихии дерево упало на мужчину. Его госпитализировали. Точный диагноз в больнице не озвучили, известно, что состояние пострадавшего средней степени тяжести».

«Если это улично-дорожная сеть, в департамент городского хозяйства, или в ЕДДС».

Правда, пострадавшим придется провести независимую экспертизу и оценить ущерб. Администрация может возместить его в добровольном порядке, или по решению суда.

«Первым делом все равно нужно зарегистрировать это происшествие и чтобы оно было официально зарегистрировано, в официальных органах - то есть не просто сфотографировать? - не просто сфотографировать, а нужно вызвать либо участкового, если авто стоял во дворе, либо ГИБДД, если авто двигался».

Сорванные крыши, поваленные деревья и поврежденное имущество. В Кирове устраняют последствия вчерашней стихии, а пострадавшие подсчитывают убытки. С кого и как требовать компенсацию?Есть не подтвержденная информация о том, что у мужчины травма спины. И он не единственный потерпевший. Вся в синяках после вчерашнего ЧП и бабушка Нина, торгующая здесь рассадой.Сейчас специалисты выясняют, являлся ли поваленный ветром тополь аварийным. От этого во многом зависит, сможет ли оказавшийся в больнице мужчина рассчитывать на какую-то компенсацию. Иначе всё спишут на форс-мажор.Чудом обошлось без пострадавших в результате падения огромной ели на территорию приусадебного участка в Дороничах. Рухнувшее дерево повредило забор. И другое имущество. Куда в подобных ситуациях обращаться потерпевшим?Вчера только в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило несколько десятков сообщений. Последствия непогоды устраняют до сих пор.Буквально заполонили соцсети и сообщения о покореженных автомобилях. Счет идет на десятки. Вот так помяло рухнувшим деревом иномарку на улице Энергетиков. Ремонт явно влетит владельцу в копеечку.Дальше всё зависит от того, где упало дерево. Если это общественное место (то есть проезжая часть или уличная парковка), за компенсацией ущерба нужно обращаться в администрацию, если дворовая территория, то в Управляющую компанию или ТСЖ.