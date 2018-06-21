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В Кирове сегодня устраняли последствия грозы и подсчитывали убытки

Вчера, 20:45 | Просмотров: 149 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Сорванные крыши, поваленные деревья и поврежденное имущество. В Кирове устраняют последствия вчерашней стихии, а пострадавшие подсчитывают убытки. С кого и как требовать компенсацию?
 
В Кирове сегодня устраняли последствия грозы и подсчитывали убыткиАНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь на улице Горького в районе автовокзала во время разгула стихии дерево упало на мужчину. Его госпитализировали. Точный диагноз в больнице не озвучили, известно, что состояние пострадавшего средней степени тяжести».
 
 
Есть не подтвержденная информация о том, что у мужчины травма спины. И он не единственный потерпевший. Вся в синяках после вчерашнего ЧП и бабушка Нина, торгующая здесь рассадой.

Сейчас специалисты выясняют, являлся ли поваленный ветром тополь аварийным. От этого во многом зависит, сможет ли оказавшийся в больнице мужчина рассчитывать на какую-то компенсацию. Иначе всё спишут на форс-мажор.

Чудом обошлось без пострадавших в результате падения огромной ели на территорию приусадебного участка в Дороничах. Рухнувшее дерево повредило забор. И другое имущество. Куда в подобных ситуациях обращаться потерпевшим?

В Кирове сегодня устраняли последствия грозы и подсчитывали убыткиМИХАИЛ ВОХМЯНИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:
«Если это улично-дорожная сеть, в департамент городского хозяйства, или в ЕДДС».
 
Правда, пострадавшим придется провести независимую экспертизу и оценить ущерб. Администрация может возместить его в добровольном порядке, или по решению суда.

Вчера только в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило несколько десятков сообщений. Последствия непогоды устраняют до сих пор.

Буквально заполонили соцсети и сообщения о покореженных автомобилях. Счет идет на десятки. Вот так помяло рухнувшим деревом иномарку на улице Энергетиков. Ремонт явно влетит владельцу в копеечку.

В Кирове сегодня устраняли последствия грозы и подсчитывали убыткиЮРИЙ ЧОПОРОВ, ЭКСПЕРТ:
«Первым делом все равно нужно зарегистрировать это происшествие и чтобы оно было официально зарегистрировано, в официальных органах - то есть не просто сфотографировать? - не просто сфотографировать, а нужно вызвать либо участкового, если авто стоял во дворе, либо ГИБДД, если авто двигался».
 
 
Дальше всё зависит от того, где упало дерево. Если это общественное место (то есть проезжая часть или уличная парковка), за компенсацией ущерба нужно обращаться в администрацию, если дворовая территория, то в Управляющую компанию или ТСЖ.


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