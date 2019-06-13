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Новости / Происшествия

В Слободском «ВАЗ-21310» сбил водителя мопеда.

Вчера, 12:21 | Просмотров: 111 | Версия для печати
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ДТП произошло утром 11.06.2019 г. на улице Красноармейской.
 
Напротив дома № 114, по предварительным данным, 52-летний водитель «ВАЗ-21310» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с мопедом «Динго».
 
68-летний мужчина двигался по главной дороге. В результате происшествия водитель мопеда получил травмы (не госпитализирован).
 
За прошедшие сутки под колесами автомобилей оказались два велосипедиста.
 
В Кирове на улице Заводской, 10, около полуночи 20-летний водитель «Лада Приора» сбил 31-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Мужчина получил травмы (не госпитализирован).
 
И в тот же день вечером в Кирово-Чепецке на проспекте России, 20, 43-летний водитель «ВАЗ-21065» при выезде с прилегающей территории совершил наезд на 7-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть дороги по линии тротуара на велосипеде.
 
В результате происшествия ребенок получил травмы (не госпитализирована).


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