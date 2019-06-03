В Куменском районе в аварии погиб водитель иномарки.

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ДТП случилось в 7 часов утра 11.06.2019 г.

На 27 км автодороги Плотники-Вожгалы-Богородское-Уни, по предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Чери A15» не справился с управлением и съехал в кювет.

Автомобиль перевернулся, водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.

Подобная авария произошла в ночь на 12.06.2019 г. в Котельничском районе.

На 43 километре автодороги Котельнич-Даровской, по предварительным данным, не 29-летний водитель-бесправник на «Фольксваген Джетта» не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован.