На проспекте Строителей иномарка врезалась в фуру.

Поделиться новостью:

Авария случилась днем на проспекте Строителей в Кирове.

Напротив дома № 40, по предварительным данным, 38-летний водитель «Шевроле Спарк» не справился с управлением и совершил наезд на стоявший у края проезжей части грузовой автомобиль «Ман».

В этот момент водителя в фуре не было.

В результате происшествия водитель «Шевроле Спарк» получил травмы (не госпитализирован).

Всего за прошедшие двое суток на территории Кировской области произошло 13 ДТП, в которых 1 человек погиб и 14 получили травмы.