На улице Воровского водитель "Лада Гранта" сбил мотоциклиста.

Поделиться новостью:

ДТП случилось вечером 12.06.2019 г. в Кирове.

На улице Воровского, напротив дома № 15, по предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом «КТМ-690».

Водитель мотоцикла двигался прямо. В результате происшествия 30-летний мотоциклист получил травмы (не госпитализирован).

И в тот же вечер еще одно ДТП произошло на ул.Горького, 48. 22-летний водитель «ВАЗ-2112» сбил 50-летнего пешехода.

Мужчина перебегал проезжую часть дороги по линии перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия пешеход получил травмы (не госпитализирован).