В Слободском районе "Рено Логан" съехал в кювет.

Поделиться новостью:

ДТП произошло около 16 часов 11.06.2019 г.

На 669 километре автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь, по предварительным данным, 44-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

В результате происшествия 70-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан» получила травмы и была госпитализирована.