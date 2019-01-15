На Победиловском тракте столкнулись две иномарки.

Поделиться новостью:

Ранним утром 12.06.2019 г. на 16 км автодороги Киров-Стрижи 33-летний водитель «Фольксваген Пассат» пошел на обгон и столкнулся с попутным автомобилем «Шевроле Нива».

Водитель "Шевроел" выполнял поворот налево.

В результате аварии три человека получили травмы: 39-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» (не госпитализирован) и два пассажира автомобиля «Фольксваген Пассат» (женщины 28 лет и 31 год, не госпитализированы).