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Новости / Происшествия

На Победиловском тракте столкнулись две иномарки.

Вчера, 13:19 | Просмотров: 136 | Версия для печати
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Ранним утром 12.06.2019 г. на 16 км автодороги Киров-Стрижи 33-летний водитель «Фольксваген Пассат» пошел на обгон и столкнулся с попутным автомобилем «Шевроле Нива».
 
Водитель "Шевроел" выполнял поворот налево.
 
В результате аварии три человека получили травмы: 39-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» (не госпитализирован) и два пассажира автомобиля «Фольксваген Пассат» (женщины 28 лет и 31 год, не госпитализированы).


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