В Кировской области задержали 26-летнего дистанционного мошенника.

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Ранее судимый житель Слободского района подозревается в хищении денежных средств у жителя Нижнего Новгорода.

37-летний нижегородец нашел в интернете объявление об услуге по перетяжке мебели.

"Мастер" прислал фото образцов ткани и попросил предоплату – 7 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги, но обещанной работы так и не дождался.

Сотрудники 5-го отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области установили причастность к совершению мошенничества жителя Слободского района. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Полиция подозревает, что мужчина может быть причастен к серии аналогичных преступлений. Подозреваемый помещен в СИЗО.

Тем временем растет список кировчан, пострадавших от дистанционных мошенников.

22-летняя жительница Кирова разметила в интернете объявление о том, что продает кровать. Вскоре с ней связался «покупатель», который предложил «перевести ей предоплату». Под этим предлогом он узнал все данные карты кировчанки и похитил с ее счета 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

по информации УМВД по Кировской области