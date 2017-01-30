В Кировской области задержали 26-летнего дистанционного мошенника.
Ранее судимый житель Слободского района подозревается в хищении денежных средств у жителя Нижнего Новгорода.
37-летний нижегородец нашел в интернете объявление об услуге по перетяжке мебели.
"Мастер" прислал фото образцов ткани и попросил предоплату – 7 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги, но обещанной работы так и не дождался.
Сотрудники 5-го отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области установили причастность к совершению мошенничества жителя Слободского района. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Полиция подозревает, что мужчина может быть причастен к серии аналогичных преступлений. Подозреваемый помещен в СИЗО.
Тем временем растет список кировчан, пострадавших от дистанционных мошенников.
22-летняя жительница Кирова разметила в интернете объявление о том, что продает кровать. Вскоре с ней связался «покупатель», который предложил «перевести ей предоплату». Под этим предлогом он узнал все данные карты кировчанки и похитил с ее счета 5 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
по информации УМВД по Кировской области
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