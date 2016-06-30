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В Кирове возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферы.

Сегодня, 16:35 | Просмотров: 80 | Версия для печати
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Прокуратура Октябрьского района г. Кирова признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы) по факту нарушений правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и правил охраны окружающей среды при эксплуатации промобъектов.
 
По версии органов дознания УМВД России по г. Кирову, с апреля по май 2019 года на одном из промышленных предприятий города были нарушены правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ.
 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области, в результате ПДК метантиола в атмосферном воздухе в районе улиц Дзержинского и Луганской, по данным лабораторных испытаний, превысила более чем в 3 раза.
 
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Кировской области.
 
Тем временем 14 июня в Кирове прошёл пикет против загрязнения воздуха. По словам кировчан, ситуация не меняется уже несколько лет и никаких решительных действий по устранению неприятных и опасных запахов до сих пор не было сделано.
 
Для справки:

Метантиолбесцветный ядовитый газ с сильным отвратительным запахом, при малых концентрациях напоминающий запах гнилой капусты. Труднорастворим в воде, растворим в этаноле и диэтиловом эфире. Весьма огнеопасен. При высоких концентрациях негативно воздействует на центральную нервную систему.
 
фото photosight.ru


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