В Кирове возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферы.

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Прокуратура Октябрьского района г. Кирова признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы) по факту нарушений правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и правил охраны окружающей среды при эксплуатации промобъектов.

По версии органов дознания УМВД России по г. Кирову, с апреля по май 2019 года на одном из промышленных предприятий города были нарушены правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области, в результате ПДК метантиола в атмосферном воздухе в районе улиц Дзержинского и Луганской, по данным лабораторных испытаний, превысила более чем в 3 раза.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Кировской области.

Тем временем 14 июня в Кирове прошёл пикет против загрязнения воздуха. По словам кировчан, ситуация не меняется уже несколько лет и никаких решительных действий по устранению неприятных и опасных запахов до сих пор не было сделано.

Для справки:



Метантиол — бесцветный ядовитый газ с сильным отвратительным запахом, при малых концентрациях напоминающий запах гнилой капусты. Труднорастворим в воде, растворим в этаноле и диэтиловом эфире. Весьма огнеопасен. При высоких концентрациях негативно воздействует на центральную нервную систему.

фото photosight.ru