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В Кировской области из-за смертельного ДТП на жд переезде на несколько часов задержаны 3 пассажирских поезда.

Вчера, 21:54 | Просмотров: 192 | Версия для печати
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ЧП произошло в 19 часов 15 июня 2019 года на станции Ежиха участка Котельнич-1 – Нижний Новгород.
 
Водитель ВАЗ-2115 на регулируемом переезде с действующей автоматической сигнализацией выехал на переезд перед приближающимся поездом.
 
В результате произошло столкновение с составом пассажирского поезда №7 "Пермь–Москва".
 
Виновник аварии был тяжело травмирован и погиб на месте ДТП. Среди пассажиров поезда пострадавших нет.
 
Электровоз получил серьезные повреждения, и для его замены был направлен вспомогательный локомотив.
 
Как сообщает пресс-служба ГЖД, в связи с ДТП ожидаются задержки 3 пассажирских поездов: №7 "Пермь – Москва" и №91 "Северобайкальск–Москва" на 2 часа 30 минут, поезда № 501 "Киров–Анапа" на 1 час.


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