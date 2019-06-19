В Орловском районе утонула 15-летняя девушка.

Кировский следком проводит проверку по факту гибели подростка в реке Вятка.ЧП произошло 24 июня 2019 года. При купании в Вятку у деревни Кузнецы Орловского района утонула 15-летняя девушка.По словам очевидцев, на реке она отдыхала в компании друзей. Около 7 часов девушка зашла в водоем, но во время купания не смогла доплыть до берега обратно.В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ранее мы сообщали, за прошедшие выходные на водоемах Кировской области утонули двое мужчин.