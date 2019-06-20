В Чистых Прудах обнаружили нелегальный бетонный завод

Вместо спортивного объекта - бетонный завод, а неподалеку - забетонированный участок леса. Сегодня "Муниципальный контроль" наведался в поселок Чистые Пруды. Там, на улице Советской, ведется незаконная деятельность по производству бетонной смеси.Эти кадры вызывают шок и недоумение: весьма обширная территория лесного массива, некогда живописный уголок природы, сегодня залит бетоном. Такую картину уже не первый год наблюдают жители бывшего Учхоза. Совпадение или нет, но рядом, буквально в нескольких метрах, находится предприятие, которое производит бетонную смесь. И делает это незаконно.Сегодня на место выехал муниципальный контроль, во главе с руководством города. В декабре прошлого года деятельность по производству бетона по данному адресу была прекращена, но это, как выяснилось, была всего лишь временная мера.С собственником земельного участка контакта нет, он сейчас находится за пределами страны. Держать ответ перед чиновниками - приходится человеку, который арендует площадку.Сегодня судебные приставы составили акт: будет приниматься решение о возобновлении исполнительного производства относительно использования участка по назначению. Впрочем, нарушений - целый букет. Помимо всего прочего, здесь, на землях общего пользования, складируют производственные отходы и строительный мусор.В четверг, по итогам этого выезда запланировано проведение заседания городской комиссии по предупреждению ЧС. К решению вопроса будут подключать все заинтересованные органы, в том числе и природоохранные.