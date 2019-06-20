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В Чистых Прудах обнаружили нелегальный бетонный завод

В Чистых Прудах обнаружили нелегальный бетонный завод

Сегодня, 11:00
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Анастасия Елсукова

Вместо спортивного объекта - бетонный завод, а неподалеку - забетонированный участок леса. Сегодня "Муниципальный контроль" наведался в поселок Чистые Пруды. Там, на улице Советской, ведется незаконная деятельность по производству бетонной смеси.

Эти кадры вызывают шок и недоумение: весьма обширная территория лесного массива, некогда живописный уголок природы, сегодня залит бетоном. Такую картину уже не первый год наблюдают жители бывшего Учхоза. Совпадение или нет, но рядом, буквально в нескольких метрах, находится предприятие, которое производит бетонную смесь. И делает это незаконно.

ОКСАНА ШИШКИНА, НАЧАЛЬНИК ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Вид разрешенного земельного участка - это размещение спорткомплекса, здание, которое располагалось нежилое на этом участке переоборудовано в бетонный завод. На этом участке сейчас незаконно производится выработка бетона».

Сегодня на место выехал муниципальный контроль, во главе с руководством города. В декабре прошлого года деятельность по производству бетона по данному адресу была прекращена, но это, как выяснилось, была всего лишь временная мера.

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Месяц назад предприятие благополучно возобновило работу под другим названием, поэтому мы вновь вынуждены работу организовать, которая бы нам позволила остановить это».

С собственником земельного участка контакта нет, он сейчас находится за пределами страны. Держать ответ перед чиновниками - приходится человеку, который арендует площадку.

Сегодня судебные приставы составили акт: будет приниматься решение о возобновлении исполнительного производства относительно использования участка по назначению. Впрочем, нарушений - целый букет. Помимо всего прочего, здесь, на землях общего пользования, складируют производственные отходы и строительный мусор.

ЖАННА ВЕТОШКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. КИРОВУ №2:
«Ну, мы дали указания представителю собственника, чтобы все было освобождено до конца недели».

В четверг, по итогам этого выезда запланировано проведение заседания городской комиссии по предупреждению ЧС. К решению вопроса будут подключать все заинтересованные органы, в том числе и природоохранные.

В Чистых Прудах обнаружили нелегальный бетонный завод

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