В Чистых Прудах обнаружили нелегальный бетонный завод

Вместо спортивного объекта - бетонный завод, а неподалеку - забетонированный участок леса. Сегодня "Муниципальный контроль" наведался в поселок Чистые Пруды. Там, на улице Советской, ведется незаконная деятельность по производству бетонной смеси.
Эти кадры вызывают шок и недоумение: весьма обширная территория лесного массива, некогда живописный уголок природы, сегодня залит бетоном. Такую картину уже не первый год наблюдают жители бывшего Учхоза. Совпадение или нет, но рядом, буквально в нескольких метрах, находится предприятие, которое производит бетонную смесь. И делает это незаконно.
ОКСАНА ШИШКИНА, НАЧАЛЬНИК ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Вид разрешенного земельного участка - это размещение спорткомплекса, здание, которое располагалось нежилое на этом участке переоборудовано в бетонный завод. На этом участке сейчас незаконно производится выработка бетона».
Сегодня на место выехал муниципальный контроль, во главе с руководством города. В декабре прошлого года деятельность по производству бетона по данному адресу была прекращена, но это, как выяснилось, была всего лишь временная мера.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Месяц назад предприятие благополучно возобновило работу под другим названием, поэтому мы вновь вынуждены работу организовать, которая бы нам позволила остановить это».
С собственником земельного участка контакта нет, он сейчас находится за пределами страны. Держать ответ перед чиновниками - приходится человеку, который арендует площадку.
Сегодня судебные приставы составили акт: будет приниматься решение о возобновлении исполнительного производства относительно использования участка по назначению. Впрочем, нарушений - целый букет. Помимо всего прочего, здесь, на землях общего пользования, складируют производственные отходы и строительный мусор.
ЖАННА ВЕТОШКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. КИРОВУ №2:
«Ну, мы дали указания представителю собственника, чтобы все было освобождено до конца недели».
В четверг, по итогам этого выезда запланировано проведение заседания городской комиссии по предупреждению ЧС. К решению вопроса будут подключать все заинтересованные органы, в том числе и природоохранные.