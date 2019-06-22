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В Дороничах прошли учения по ликвидации АЧС

В Дороничах прошли учения по ликвидации АЧС

Сегодня, 15:07
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Карина Алоян

В России продолжают выявлять случаи заболевания сельскохозяйственных животных африканской чумой свиней. С целью недопущения распространения опасного заболевания в Кирове прошли командные учения.

Поселок Дороничи, улица Тихорецкая - очаг возникновения африканской чумы свиней. На пульт единой диспетчерской службы поступил сигнал. На место выехали все службы, которые задействованы в ликвидации вируса АЧС.

НИКОЛАЙ ДЁМЫШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КОГБУ "КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ":
«По легенде место, где был обнаружен труп животного, прошли все лабораторные испытания, и был установлен диагноз - африканская чума свиней, соответственно, при обнаружении запускается весь механизм по локализации очага и ликвидации».

Сегодня это момент так называемой "тренировки на местности", чтобы быть готовым ко всему. Очаг заражения стараются изолировать от внешних контактов. На подъезде ставится контрольно-пропускной пункт. Колеса автомобилей обрабатывают спецраствором.

- Вот спецодежда, в которой будет находиться специалист - верх, них, обувь. Это летний вариант, так же у нас предусматривается полный комплект одежды на зимний вариант. Сверху будет одет противочумный костюм.

Против вируса АЧС вакцины нет. И для людей она не опасна. А вот свиньи не выживают, смертность стопроцентная. Как только факт заражения доказан, уничтожается все поголовье в карантинной зоне.

НИКОЛАЙ ДЁМЫШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КОГБУ "КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ":
«Это оборудование предназначено для проведения дезинфекции - хоть транспорта, любой поверхностями, работает любыми дезинфиктантами».

Учения по ликвидации АЧС должны проверить скоординированность работы всех служб - полиции, пожарных, ветеринаров. В случае реальной угрозы от оперативности и грамотности их действия зависит благополучие мясного животноводства, ведь если это опасное заболевание все-таки проникнет на территорию области, то поставит под угрозу существование многих хозяйств.

В Дороничах прошли учения по ликвидации АЧС

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