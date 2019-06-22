В Дороничах прошли учения по ликвидации АЧС

В России продолжают выявлять случаи заболевания сельскохозяйственных животных африканской чумой свиней. С целью недопущения распространения опасного заболевания в Кирове прошли командные учения.Поселок Дороничи, улица Тихорецкая - очаг возникновения африканской чумы свиней. На пульт единой диспетчерской службы поступил сигнал. На место выехали все службы, которые задействованы в ликвидации вируса АЧС.Сегодня это момент так называемой "тренировки на местности", чтобы быть готовым ко всему. Очаг заражения стараются изолировать от внешних контактов. На подъезде ставится контрольно-пропускной пункт. Колеса автомобилей обрабатывают спецраствором.Против вируса АЧС вакцины нет. И для людей она не опасна. А вот свиньи не выживают, смертность стопроцентная. Как только факт заражения доказан, уничтожается все поголовье в карантинной зоне.Учения по ликвидации АЧС должны проверить скоординированность работы всех служб - полиции, пожарных, ветеринаров. В случае реальной угрозы от оперативности и грамотности их действия зависит благополучие мясного животноводства, ведь если это опасное заболевание все-таки проникнет на территорию области, то поставит под угрозу существование многих хозяйств.