В Кирове сгорел частный дом.

Информация о возгорании поступила около полудня 29.06.2019 года.Пожар произошел в одном из домов по переулку Механическому в Богословской слободе в районе улиц Северное кольцо и Заводская.К моменту прибытия первых пожарных расчетов из дома исходил дым. Внутри помещения в одной из комнат было обнаружено горение.В результате пожара обгорели и закоптились стены, потолок, имущество внутри дома.Причина пожара устанавливается. В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего.Информации о пострадавших нет.