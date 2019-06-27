В Кирове сгорел частный дом.
Информация о возгорании поступила около полудня 29.06.2019 года.
Пожар произошел в одном из домов по переулку Механическому в Богословской слободе в районе улиц Северное кольцо и Заводская.
К моменту прибытия первых пожарных расчетов из дома исходил дым. Внутри помещения в одной из комнат было обнаружено горение.
В результате пожара обгорели и закоптились стены, потолок, имущество внутри дома.
Причина пожара устанавливается. В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего.
Информации о пострадавших нет.
фото ОНДПР г. Кирова