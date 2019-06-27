В Кирове прошли учения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

Эти люди приходят на помощь, когда пропадает человек. Их задача - искать. И неважно, в поле, в лесу или в городе. В Кирове прошли ежегодные летние учения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".Яркая одежда и построение у костра — это больше напоминает лагерь для взрослых и детей, только эти люди приехали не отдыхать. Ежегодные учения "Лизы Алерт" с каждым годом собирают все больше добровольцев.Ориентирование в лесу, навыки выживания, оказание первой помощи и многое другое. Организаторы уверены, такие мероприятия - жизненно необходимы.А еще здесь каждый уверен - своё спасение лучше начинать ещё дома. Свисток, вода, тёплая и яркая одежда в рюкзаке должны быть, даже если вы отправляетесь на небольшую прогулку.Знания, которые, возможно, когда-то спасут чью-то жизнь. Учения Лизы Алерт - для многих это уже и добрая семейная традиция.Добавим, что такие выездные школы - важный практический курс ориентирования в лесу. Как отмечают опытные поисковики, традиционные ориентиры в природе сегодня не всегда правильно подсказывают направления "север-юг" и "запад-восток".