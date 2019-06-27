В Кирове прошли учения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

Эти люди приходят на помощь, когда пропадает человек. Их задача - искать. И неважно, в поле, в лесу или в городе. В Кирове прошли ежегодные летние учения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Яркая одежда и построение у костра — это больше напоминает лагерь для взрослых и детей, только эти люди приехали не отдыхать. Ежегодные учения "Лизы Алерт" с каждым годом собирают все больше добровольцев.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Люди в оранжевых жилетах отряда Лиза Алерт приходят на помощь когда кто-то потерялся. Учения проходят не только для взрослых, но для детей - в игровой форме им объясняют самые важные вещи».
Ориентирование в лесу, навыки выживания, оказание первой помощи и многое другое. Организаторы уверены, такие мероприятия - жизненно необходимы.
АЛЕКСАНДРА ЯГОВКИНА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА "ЛИЗА АЛЕРТ":
«Очень много было желающих приехать, поучиться, но мы все понимаем, что семья это важно и люди приезжали с детьми и мы подумали, что это хорошая возможность провести какие-то профилактические занятия».
А еще здесь каждый уверен - своё спасение лучше начинать ещё дома. Свисток, вода, тёплая и яркая одежда в рюкзаке должны быть, даже если вы отправляетесь на небольшую прогулку.
ОЛЬГА СВЕТЛАКОВА, ДЕТСКИЙ ИНСТРУКТОР ДПСО "ЛИЗА АЛЕРТ":
«Мы сегодня ребят научим работать с компасом, они уже познакомились у нас с радиосвязью, попробовали поработать с рациями, освоим навигаторы».
Знания, которые, возможно, когда-то спасут чью-то жизнь. Учения Лизы Алерт - для многих это уже и добрая семейная традиция.
МАРГАРИТА РЯЗАНОВА:
«Сначала начал заниматься мой папа, меня отправили на учения куда-то далеко, мне очень понравилось. Жалко людей, которые потерялись, и вот чтобы себя защитить как-то я тоже решила принимать участие в этом».
Добавим, что такие выездные школы - важный практический курс ориентирования в лесу. Как отмечают опытные поисковики, традиционные ориентиры в природе сегодня не всегда правильно подсказывают направления "север-юг" и "запад-восток".