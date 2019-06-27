В ДТП с лосем пострадали 2 ребенка.

Авария произошла в Юрьянском районе около 22 часов 2 июля.На 456-ом км федеральной автодороги «Вятка», по предварительным данным, 30-летний водитель «Лада Приора» сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.Автомобиль от удара вылетел в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали водитель и 3 пассажира автомобиля «Лада Приора»: 28-летняя женщина, 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Все получили травмы различной степени тяжести.В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых десять человек получили травмы.В Зуевском районе на 37-ом км автодороги Зуевка – Богородское – Кырчаны, по предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и наезд на дерево. В результате происшествия водитель и его 69-летняя женщина-пассажир (госпитализирована) получили травмы.В Малмыжском районе на 249-ом км автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, по предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован.