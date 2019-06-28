На трассе Зуевка-Кырчаны погибли двое молодых людей.

Авария произошла в Немском районе.По предварительным данным, 27-летний водитель «Лада Веста» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП погибли водитель и его 23-летний пассажир.В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один подросток.В Кирове на улице Пермской, 37, по предварительным данным, 44-летний водитель «Лада Гранта» при повороте налево совершил столкновение с попутным питбайком «Кайо» под управлением 14-летнего подростка. В результате происшествия подросток получил травмы (не госпитализирован).Также в Кирове на улице Упита, 13, по предварительным данным, 33-летний водитель «Ситроен» на регулируемом перекрестке при повороте налево не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Дэу Матиз» под управлением 20-летней девушки и совершил столкновение. В результате происшествия девушка получила травмы (не госпитализирована).В тот же день на улице Ломоносова, 12, по предварительным данным, водитель «Шевроле» при выполнении разворота не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Сузуки» под управлением 58-летнего водителя и совершил столкновение. В результате происшествия 77-летняя пассажирка «Сузуки» получила травмы (не госпитализирована).