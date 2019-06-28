100 миллионов за полгода перечислили кировчане на счета мошенников

Сто миллионов рублей украли дистанционные мошенники у жителей Кировской области. За первое полугодие этого года уже зафиксировано 1400 преступлений, связанных с банковскими картами. При этом раскрыть данные правонарушения крайне сложно.С развитием цифровых технологий классические кражи отходят на второй план, уступая место так называемым дистанционным мошенничествам. Как рассказали в региональном УМВД больше всего фактов обмана в последние месяцы связаны с хищениями средств с банковских карт. Преступники звонят человеку под видом сотрудника банка и всевозможными способами пытаются узнать персональные данные карты. Как только информация получена - деньги списывают. Другой пример - мошенники, работающие с бесплатными объявлениями.Узнав эти данные, преступник может через мобильный банк похитить средства, переведя их на подконтрольные ему счета. Чтобы обезопасить свои сбережения в полиции рекомендуют игнорировать попытки узнать информацию о вашей карте - будь то звонок из банка или смс-сообщение.Однако, узнать персональные данные преступники могут и с помощью вируса.Правоохранители советуют иметь отдельный телефон для использования систем онлайн-банкинга без доступа к интернету, либо тщательно следить, куда вы заходите в интернете и на каких сайтах бываете.Практически каждый месяц дистанционные мошенники придумывают все новые схемы обмана. Иногда им удается выманить у жертвы огромные суммы. Так самый большой ущерб в Кировской области составил 2 миллиона рублей, который кировчанка перевела за услуги парапсихолога после телефонного разговора. Общий ущерб от деятельности дистанционных мошенников за полгода в нашем регионе составил сто миллионов рублей.