Прямой эфир
01 июл 20:14 Игорь Васильев в прямом эфире ГТРК Вятка ответил на вопросы кировчан. 04 июл 17:23 Кировские призывники отправились на службу в армию 28 июн 21:00 В Кирове открылся межрегиональный Лесной форум 01 июл 14:57 Областной шахматный фестиваль «Орловская ладья» 2019 28 июн 19:30 Волонтеры-экологи очистили от мусора берег Симаковского карьера 29 июн 15:11 В Кирове сгорел частный дом. 01 июл 09:34 «Олимпия» приступает к предсезонной подготовке. 28 июн 11:46 В Кирове отмечают День молодежи 28 июн 17:31 Жителям России запретили держать дома пингвинов, обезьян, гиен, медведей, акул и угрей. 28 июн 15:25 Совещание по вопросам работы с обращениями граждан
13°C
$
63,4
71,54
05 июля 11:54
05 июл 11:06 100 миллионов за полгода перечислили кировчане на счета мошенников 05 июл 11:04 Активисты ОНФ проверили качество ремонта дворов 05 июл 11:02 8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово 05 июл 10:51 В Кирове прошел очередной митинг по "марадыковскому вопросу". 04 июл 17:34 Хоккеисты "Родины" начали подготовку к новому сезону 04 июл 17:28 Кировские сотрудники ППС провели «День правовых знаний» 04 июл 17:23 Кировские призывники отправились на службу в армию 04 июл 15:14 Археологические раскопки в Слободском районе 04 июл 14:35 На трассе Зуевка-Кырчаны погибли двое молодых людей. 04 июл 12:47 В Кировской области назвали лучших охотников-волчатников.
100 миллионов за полгода перечислили кировчане на счета мошенников

100 миллионов за полгода перечислили кировчане на счета мошенников

Сегодня, 11:06
90
Юлия Шалаева

Сто миллионов рублей украли дистанционные мошенники у жителей Кировской области. За первое полугодие этого года уже зафиксировано 1400 преступлений, связанных с банковскими картами. При этом раскрыть данные правонарушения крайне сложно.

С развитием цифровых технологий классические кражи отходят на второй план, уступая место так называемым дистанционным мошенничествам. Как рассказали в региональном УМВД больше всего фактов обмана в последние месяцы связаны с хищениями средств с банковских карт. Преступники звонят человеку под видом сотрудника банка и всевозможными способами пытаются узнать персональные данные карты. Как только информация получена - деньги списывают. Другой пример - мошенники, работающие с бесплатными объявлениями.

ПАВЕЛ ШМЫРОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Звонит преступник и говорит, что я желаю купить ваш автомобиль, но нахожусь в другом регионе, готов вам перевести денежную сумму. При этом он просит свою жертву назвать персональные данные его банковской карты: ФИО, пароль с оборотной стороны, срок выпуска».

Узнав эти данные, преступник может через мобильный банк похитить средства, переведя их на подконтрольные ему счета. Чтобы обезопасить свои сбережения в полиции рекомендуют игнорировать попытки узнать информацию о вашей карте - будь то звонок из банка или смс-сообщение.

Однако, узнать персональные данные преступники могут и с помощью вируса.

ПАВЕЛ ШМЫРОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они делают так называемую вирусную рассылку сообщений такого рода: привет, посмотри какая фотография с ссылкой. Пройдя по ссылке, они заражают телефон вирусом».

Правоохранители советуют иметь отдельный телефон для использования систем онлайн-банкинга без доступа к интернету, либо тщательно следить, куда вы заходите в интернете и на каких сайтах бываете.

Практически каждый месяц дистанционные мошенники придумывают все новые схемы обмана. Иногда им удается выманить у жертвы огромные суммы. Так самый большой ущерб в Кировской области составил 2 миллиона рублей, который кировчанка перевела за услуги парапсихолога после телефонного разговора. Общий ущерб от деятельности дистанционных мошенников за полгода в нашем регионе составил сто миллионов рублей.

100 миллионов за полгода перечислили кировчане на счета мошенников

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама