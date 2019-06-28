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В Котельниче сгорело здание бывшего профучилища.

В Котельниче сгорело здание бывшего профучилища.

Сегодня, 16:52
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В Котельниче сгорело здание бывшего профучилища.
Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Возгорание началось в ночь на 5 июля. Огонь быстро охватил одно крыло здания бывшего ПУ-27.

По информации МЧС, помещение долгое время не эксплуатировалось. Заброшенный корпус профучилища облюбовали местные подростки и лица без определенного места жительства.

Еще один пожар произошел в посёлке Песковка Омутнинского района. Там сгорел жилой дом.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, в дом ударил грозовой разряд.

В результате сгорела крыша, обгорели стены изнутри и снаружи. Люди не пострадали.

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